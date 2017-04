Pierre Ménès, ses confidences sur Laurent Ruquier : "Je ne peux pas le saquer"

Le 29 mars dernier, Pierre Ménès a publié aux éditions Kero son livre Deuxième mi-temps. Un ouvrage dont il ne fera certainement pas la promotion dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier diffusée sur France 2.

Mardi 4 avril, l'homme de 53 ans s'est expliqué dans Touche pas à mon poste sur C8. "Je ne peux pas le saquer", a tout d'abord déclaré le journaliste sportif qui a reçu une greffe de rein et du foie en décembre dernier.

Puis, celui qui a eu droit une belle surprise de la part de sa compagne Mélissa a dévoilé pour l'animateur l'origine de son agacement. "Il s'est permis des vannes sur moi : 'Comment appelle-t-on l'État de la Grèce ? Pierre Ménès.' Il a montré une photo de Guy Carlier et de moi en disant : 'Si vous voyez ces personnes-là, ne prenez pas l'ascenseur avec elles.' Alors que Guy Carlier ne sortait de l'hôpital que le week-end pour faire l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Je trouve ça nul. C'est comme j'avais dit à l'époque : 'Si vous laissez tomber vos clés de bagnole et que Laurent Ruquier est dans le coin, collez-vous au mur pour ne pas en prendre une.' Là, on me dirait que c'est homophobe et scandaleux. Je ne vois pas pourquoi on s'attaque aux gros", a expliqué l'homme de 53 ans. Et de conclure : "Je déteste son émission, je ne vois pas l'intérêt d'aller me faire chier sur la gueule."

La colère de Pierre Ménès n'est pas nouvelle. En 2011, il déclarait déjà dans France Soir : "Il n'y a pas grand-chose que j'exècre plus que Laurent Ruquier. Il fait partie des escrocs de la télévision. En plus, à chaque fois qu'il parle de moi, c'est pour se foutre de mon poids, je trouve ça insultant et tellement faible. De toute façon, il n'a aucun humour. Je le déteste. Je ne le connais pas, je ne le connaîtrai jamais et je crois que c'est mieux pour son état de santé général."