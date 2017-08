Pierre Ménès : Son "couple parfait" avec une candidate de télé-réalité !

Lors d'un entretien accordé à nos confrères de TV Magazine, Claire Tomek a confirmé l'information. "Pierre m'a contactée via une amie pour me proposer un rôle dans le film qu'il est en train d'écrire. C'est quelqu'un d'adorable que j'adore. Il m'a un peu prise sous son aile, a-t-elle confié. Il m'encourage et me soutient dans mes choix. C'est devenu un très bon ami."

Rappelons que Pierre Ménès avait évoqué la préparation d'un film sur Tony Vairelles, l'ex-mythique buteur du RC Lens. Un long métrage très attendu et qui serait porté par M Pokora. Affaire à suivre...