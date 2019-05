Pierre Niney : Acteur passionné d'horlogerie, avec l'athlète Kevin Mayer

Outre la comédie et le cinéma, Pierre Niney est passionné d'horlogerie ! Une passion qu'il cultive grâce à Montblanc, dont il est un des ambassadeurs. La maison allemande lui a permis d'en apprendre davantage au cours d'un cocktail animé par un atelier, et auquel l'athlète français Kevin Mayer a également assisté...

Jeudi 23 mai 2019, Montblanc a réuni ses clients et quelques amis de la marque autour de la nouvelle collection horlogerie 1858 sur le thème de la reconnexion à soi-même au travers de la nature. Les invités se sont régalés des créations du chef Alain Passard, agrémentées par les cocktails aux noms évocateurs de la nouvelle collection : 1858, Reconnect et Geosphere. Pierre Niney faisait partie de ces chanceux convives.

Après son voyage à Berlin pour l'événement To Berlin and Beyond with Montblanc: Reconnect to the World, Pierre Niney a enchaîné avec une nouvelle mission d'égérie. L'acteur de 30 ans et héros du film Sauver ou périr (sorti le 28 novembre 2018) était incollable sur les techniques horlogères à l'issue du cocktail Montblanc, animé par un artisan de la manufacture, qui proposait un atelier sur les savoir-faire.

Comme Pierre Niney, Kevin Mayer a assisté à la soirée Montblanc. Le champion du monde de décathlon et médaillé olympique s'est même exprimé au micro, au côté du directeur général de Montblanc France, Jean-Sébastien Gerondeau.