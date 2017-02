Pierre Niney avec Natasha Andrews : Un acteur vaincu mais amoureux glorieux

Il aurait pu être nommé pour sa performance de fils rebelle de Cousteau dans L'Odyssée, mais c'est pour l'oeuvre en noir et blanc Frantz que le talentueux Pierre Niney figurait parmi les nominations des César. Le verdict est tombé le 24 février pour le jeune homme de bientôt 28 ans : le trophée lui a échappé au profit de Gaspard Ulliel (Juste la fin du monde). Ce même acteur qui avait perdu face à lui, il y a deux ans, alors que tous deux incarnaient le créateur Yves Saint Laurent.

Pierre Niney s'incline, mais avec une grande élégance. Dans son smoking Dior, chaussé par Louboutin et portant une montre signée Montblanc (maison dont il est l'un des ambassadeurs), l'acteur répand son charisme sans grand mal. A ses côtés, se tient sa bien-aimée Natasha Andrews, vêtue d'une robe Dior, parée de bijoux Cartier et portant des souliers Louboutin. Un duo glamour !

Dans la Salle Pleyel, Pierre Niney a pu assister à la grande victoire des longs métrages Elle (meilleurs film et actrice), Divines (meilleurs actrice dans un second rôle, espoir et premier film) et Juste la fin du monde (meilleurs réalisateur, montage et acteur). S'il n'a pas remporté de victoires, on imagine qu'il est surtout déçu pour le réalisateur de Frantz, François Ozon. Ce dernier revit à peu de chose près la situation qu'il a connue avec Huit Femmes qui avait obtenu onze nominations aux César et était reparti complètement bredouille. Cette année, il peut toutefois se réjouir du très mérité César de la meilleure photographie, revenu à Pascal Marty.