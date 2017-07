Pierre Niney dévoile son impressionnante préparation physique

S'engager dans un projet de long métrage devient parfois un investissement physiquement conséquent. Les Américains en sont très friands, les Français un peu moins. Pourtant, c'est bien ce que Pierre Niney fait sur la plupart de ses films. Une préparation physique et mentale qui nécessite parfois du sport, de la pratique, un travail sur la gestuelle ou encore l'accent. Ainsi, ainsi après avoir été Yves Saint Laurent dans le biopic de Jalil Lespert ou le fils intrépide du Commandant Cousteau dans L'Odyssée, l'acteur de 28 ans devient pompier.

Le jeune pensionnaire de la Comédie-Française tourne actuellement Sauver ou périr, de Frédéric Tellier. Le long métrage raconte l'histoire d'un sapeur-pompier de Paris, un héros du quotidien qui, après un grave accident lors d'un énorme incendie, doit se reconstruire avec l'amour de sa femme et accepter, lui qui sauve les gens, d'être sauvé à son tour. Anaïs Demoustier et Vincent Rottiers sont notamment de la partie.

Et pour camper ce héros au quotidien, Pierre Niney s'est lancé dans un véritable défi : celui de devenir pompier de la BSPP (brigade de sapeurs-pompiers de Paris), soit l'une des plus prestigieuses compagnies de pompiers et unités du génie de l'armée de terre française. Sur Twitter et Instagram, le comédien donne régulièrement des nouvelles de son apprentissage en immersion, que ce soit en filmant son impressionnante ascension au sommet d'une échelle de 30 mètres, ou bien plus récemment en montrant ses talents à la montée de cordes ou bien aux tractions, deux des plus difficiles épreuves qu'un pompier doit savoir maîtriser à la perfection.