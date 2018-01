Pierre Niney et Natasha Andrews : 1re sortie après la naissance de leur fille

Un mois après la naissance de leur premier enfant, une petite fille prénommée Lola, Pierre Niney et sa chérie Natasha Andrews sont réapparus devant les caméras à l'occasion de la Fashion Week de Paris, scellant leur première sortie en couple depuis qu'ils sont devenus parents.

Samedi 20 janvier 2018, l'acteur de 28 ans et sa compagne de longue date étaient ainsi au Grand Palais pour prendre part à la présentation Dior Homme. Coiffée d'un chapeau, Natasha Andrews avait opté pour une longue robe noire ceintrée qui mettait en valeur sa jolie silhouette. Quatre semaines après son accouchement, la comédienne australienne a visiblement déjà retrouvé la ligne.

Du beau monde

Complices et souriants, Pierre Niney et Natasha Andrews ont pris la pose devant les photographes avant de prendre place au premier rang du défilé. Sur place, les tourtereaux ont notamment retrouvé Lambert Wilson, Robert Pattinson, Nicolas Duvauchelle et sa compagne Anouchka Alsif (parents depuis peu d'un petit Andrea) avant de féliciter en coulisses le directeur artistique des lignes homme, Kris Van Assche, et ses équipes.

Le 15 janvier, Pierre Niney se trouvait à Genève aux côtés de Charlotte Casiraghi et Hugh Jackman pour assister à la présentation de la nouvelle collection Montblanc, maison dont il est l'un des ambassadeurs, en marge du Salon international de la haute horlogerie. Le mois dernier, le jeune papa avait été très accaparé par la promotion de son dernier film, La Promesse de l'aube, actuellement en salles.