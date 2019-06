Pierre Niney et Natasha Andrews : Futurs parents farceurs à Roland-Garros

Le 9 juin 2019,Pierre Niney (30 ans) et sa chérie Natasha Andrews (32 ans) sont passés par le traditionnel village de Roland-Garros pour assister au dernier match de la compétition. Ils ont pu assister à la grande finale qui opposait Rafael Nadal et Dominic Thiem. Le couple d'amoureux n'est pas passé inaperçu car Natasha Andrews est arrivée avec un baby bump (très) imposant annonçant la fin imminente de sa grossesse.

Un homme idéal

Connu et reconnu pour sa grande sensibilité, Pierre Niney était tout sourire à côté de sa chérie, mais aussi très prévenant. Papa déjà comblé, Pierre sera d'ici très peu de temps l'heureux père d'un nouveau bébé. En couple avec Natasha Andrews depuis plus de dix ans, il a déjà avec elle une petite fille prénommée Lola, née le 11 décembre 2017.

Le couple a posé devant les photographes de Roland-Garros, toujours très bien assorti. Natasha Andrews a choisi une robe bohème fluide à motif liberty. Les motifs bleus rappellent la tenue de son chéri, qui porte un pull Lacoste avec une touche de nuance cyan. En plein match, Pierre Niney a filmé son ami Norman Thavaud, également présent au match et lui-même tout jeune papa. Dans sa story, il filme Norman Thavaud et sa chérie Martha en commentant : "Latin lover." Quelques instants plus tard, il filme à nouveau Norman apparemment seul, Martha n'étant plus là. Il écrit alors : "Ça a foiré..."

De nombreux autres couples de stars étaient venus pour cette grande finale, comme Marion Cotillard et Guillaume Canet, Tomer Sisley et sa femme Sandra ou encore Jean Dujardin et Nathalie Péchalat.