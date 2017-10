Pierre Niney futur papa : Sa compagne Natasha Andrews est enceinte !

À l'aube de ses 26 ans, Pierre Niney a décroché le César du meilleur acteur pour son interprétation dans le film Yves Saint Laurent. Deux ans plus tard, le comédien s'apprête à écrire un nouveau et immense chapitre de sa vie puisqu'il va être papa !

La star de 28 ans a posé au côté de sa bien-aimée Natasha Andrews, enceinte, lors de la soirée dîner de gala du 71e anniversaire des amis de CARE, organisé par l'ONG CARE France et son partenaire, la maison Dior, à Paris le 9 octobre, à l'hôtel The Peninsula. Vêtue d'une robe noire en dentelle et jouant sur la transparence, la jolie jeune femme a souligné son baby bump en posant les mains sur son ventre.

L'actrice et photographe australienne rayonnait lors de cette soirée qui célébrait les 71 ans de l'association CARE, en présence d'une foule d'invités issus du milieu du divertissements et des affaires. Ce rendez-vous parisien permet de collecter des dons pour soutenir les programmes de lutte contre la pauvreté et de défense des droits des victimes de catastrophes naturelles et de conflits.

Au cinéma, c'est au mois de décembre que l'on retrouvera Pierre Niney. L'acteur est le héros de La Promesse de l'aube, fresque d'Éric Barbier dans laquelle il donne la réplique à Charlotte Gainsbourg. Le film retrace la jeunesse de l'écrivain Romain Gary, fils de Nina, femme attachante, volcanique et excentrique qui le poussera à devenir un homme extraordinaire.