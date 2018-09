Pierre Niney : Modeux matinal avec Gigi et Bella Hadid

Les Hadid ont fait de la mode une affaire de famille ! Gigi, Bella et Anwar en retrouvent la ferveur à Milan, où se déroule une nouvelle Fashion Week. Gigi et Bella y participent activement et ont été rejoint par leur petit frère, mannequin surprise du défilé Tod's...

Vendredi 21 septembre, un nouveau programme chargé attendait les mannequins, journalistes, photographes et influenceurs présents à Milan. Tod's a donné le coup d'envoi de ce Jour 4 la Fashion Week, en présentant dès 9 heures 30 sa collection pour les saisons printemps-été 2019. Gigi, Bella et Anwar Hadid figuraient parmi les modèles participants au défilé mixte.

Gigi a ouvert le bal des sorties de coulisses. La jolie blonde était suivie de son petit frère de 19 ans, habillé du look 22 de la collection Tod's, puis de Bella, en look 37 marron et orange composé d'une veste en cuir et d'un short. La bombe a quitté le défilé avec sa veste, son short et ses lunettes portés sur le podium, cadeaux de la maison italienne.

Pierre Niney a assisté à l'événement. L'acteur français de 29 ans et futur héros du film Sauver ou périr (en salles le 28 novembre prochain) s'est montré matinal et a découvert les nouveaux dressings prêt-à-porter et masculin de Tod's. Sa compagne Natasha Andrews, avec qui il s'est rendu en juillet au défilé de la marque pour enfants Bonpoint, était absente.

Peut-être y a-t-il déniché une tenue pour une future avant-première ou cérémonie de récompenses...