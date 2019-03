Pierre Niney : Sa compagne, enceinte, dévoile une tendre photo de leur bébé

Dire que Natasha Andrews est rayonnante est un euphémisme : son visage irradie de bonheur sur la photo qu'elle a publiée sur Instagram pour la Journée internationale des droits des femmes. La compagne de Pierre Niney pose à la plage, tenant dans ses bras son bébé que l'on voit de dos. Manifestement, leur fille née il y a un peu plus d'un an a pu tester l'eau puisqu'elle est encore mouillée. Un instant de bonheur qui a conquis les followers de la belle Australienne de 32 ans. En légende, elle écrit : "Bonne Journée de la femme ! Nous sommes incroyables ! Et tu n'as pas intérêt à l'oublier !" Des mots qui s'adressent à ses contacts féminins mais également à son petit ange.