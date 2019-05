Pierre Niney : Sa compagne se dévoile en train d'allaiter leur fille

Sur son profil Instagram, Pierre Niney ne partage pas de moments de sa vie personnelle. Il communique à ses abonnés des informations sur sa carrière. Ainsi, on sait qu'il vient d'assurer le tournage de la nouvelle réalisation de Nicole Garcia. Le héros de Sauver ou périr partage avec Benoît Magimel et Stacy Martin l'affiche de Lisa Redler. L'histoire d'un couple qui se sépare brutalement à Paris. Les anciens amoureux se croiseront à nouveau, quelques années plus tard, dans l'océan Indien. L'acteur césarisé vient de dévoiler un premier cliché avec sa partenaire. En attendant, on peut le croiser sur le plateau de Burger Quiz.