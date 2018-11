Pierre Niney, ses fans amoureux de son torse musclé : "J'ai tout reperdu"

Bien entendu, Pierre Niney n'est pas resté insensible aux commentaires des fans sur son corps d'Apollon. "Les gens ne sont pas habitués à me voir comme ça ! Et moi non plus", a-t-il ironisé à Télé Loisirs. Malheureusement pour ses aficionados, il ne faut pas s'attendre à voir Niney afficher ses pectoraux et abdominaux parfaits. "J'ai tout reperdu depuis, avoue-t-il en parlant des 10 kilos de muscles qu'il avait pris pour le film. Je suis resté sur la silhouette numéro 2 du film, on va dire, malheureusement."

Redevenu frêle, le compagnon de Natasha Andrews et jeune papa n'a pas hésité à donner de sa personne pour totalement plonger dans la peau de son personnage. "C'était beaucoup de travail. Ça m'intéressait d'aller au bout de cette expérience et de vraiment suivre les pompiers dans leur quotidien. Et forcément quand on veut les suivre au même rythme, on change physiquement !", a-t-il conclu.

Sauver ou périr sortira dans nos salles le 28 novembre 2018.