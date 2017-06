Pierre Palmade célibataire : "Je séduis beaucoup, on me quitte aussi beaucoup"

Alors qu'il célèbre cette année ses 30 ans de carrière, Pierre Palmade a accordé ce mercredi 7 juin une nouvelle interview au magazine Gala, entretien lors duquel il se confie sans langue de bois sur sa vie intime.

Avec beaucoup de fraîcheur et de recul, l'humoriste de 49 ans a ainsi confié qu'il était de nouveau célibataire après avoir rompu avec son précédent compagnon. "Je suis séduis beaucoup, mais on me quitte aussi beaucoup", a-t-il malicieusement glissé. Conscient d'avoir du succès avec les hommes mais d'être aussi très "exigeant" et d'avoir beaucoup de "caractère", l'acolyte de Michèle Laroque a également livré son atout principal lorsqu'il tente de séduire : le rire, bien évidemment. "Je suis homosexuel, tout le monde le sait et, entre mecs, il peut y avoir une concurrence. Un homme drôle est une menace pour un autre homme drôle. (...) Je suis plutôt bon dans l'exercice de la séduction. Ma démarche entière, dans la vie, est érotique. Je veux plaire. Sur scène comme dans l'intimité", a-t-il déclaré.

À bientôt 50 ans, il veut devenir papa

À l'aube de la cinquantaine, Pierre Palmade s'est également confié sur le temps qui passe, affirmant qu'il se sentait bien mieux dans sa peau aujourd'hui. "Pour un homme qui ne s'est jamais senti beau, ça va, je me bonifie. Je vais mieux que quand j'avais 40 ans, cette étape violente où je suis passé du statut de mec cool à celui d'institution auquel on disait : 'Bonjour Monsieur, ma mère vous adore'", a-t-il poursuivi. Assagi, celui dont le prochain spectacle s'intitule Aimez-moi a conclu son interview en révélant que son souhait le plus cher était de devenir enfin père de famille. "C'est dans mes projets. Je sens mon horloge biologique qui sonne l'alarme. J'en ai très envie. Ça m'évitera de me regarder le nombril."

Côté actualité, l'artiste sera mis à l'honneur le 16 juin prochain dans l'émission On se refait Palmade ! (diffusé sur France 3), un spectacle de ses sketchs cultes célébré en hommage à ses trente années de carrière. Onze artistes seront à ses côtés sur la scène du théâtre de Paris : Max Boublil, Alex Lutz, Baptiste Lecaplain, Arnaud Ducret, Lorànt Deutsch, Olivier de Benoist, Arnaud Tsamere, François Rollin, Jeanfi Janssens, Jean-Baptiste Maunier et Virginie Hocq ont tous répondu présent.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Pierre Palmade dans le magazine Gala en kiosques le 7 juin 2017