Pierre Palmade et Isabelle Mergault, complices, célèbrent un parcours hors norme

Il a dépoussiéré le théâtre parisien. Dans un milieu où les anciens exercent un écrasant monopole, Jean Robert-Charrier s'est imposé avec son jeune âge et ses idées, une audace et une ambition très vite repérées par le renommé Jean-Claude Camus. L'ancien producteur historique de Johnny Hallyday ne pouvait qu'être présent le 19 juin dernier lorsque son petit protégé a reçu les insignes de Chevalier dans l'Ordre des arts et des lettres, qu'il lui a d'ailleurs remises au théâtre de la Porte-Saint-Martin.

Pour cette soirée récompensant le parcours atypique de Jean Robert-Charrier et son ascension exceptionnelle, le comédien Pierre Palmade, qui vient de célébrer ses 30 ans de carrière et planche sur son premier one-man show Aimez-moi ! et la comédienne Isabelle Mergault avaient fait le déplacement. Le comédien Jean-François Balmer, qui s'apprête à faire ses adieux aux téléspectateurs de France 2 avec la fin de Boulevard du Palais, la star de Scènes de ménages (M6) Anne-Elisabeth Blateau, la ravissante comédienne Salomé Lelouch (fille de Claude Lelouch), la comédienne Armelle Lesniak, l'actrice Valérie Mairesse, la comédienne Catherine Hiegel, la chanteuse, danseuse et actrice Nicole Croisille, Davy Sardou, fils de Michel Sardou, la figure du théâtre Michel Bouquet et sa femme et actrice Juliette Carré, le producteur Jean-Louis Livi et sa compagne Caroline Silhol, l'acteur et musicien Jean-Paul Farré, les comédiens Michel Bouquet et Michel Fau qui se retrouveront dans Tartuffe en septembre prochain, le comédien Sébastien Thiery, les entrepreneurs Dominique Bergin et Marc Ladreit de Lacharrière étaient tous présents.

Qualifié de "Petit prince des grands boulevards" en décembre 2014 par Le Parisien, Jean Robert-Charrier, 33 ans, s'est forgé une réputation au côté de Jean-Claude Camus. D'abord déchireur de billets au théâtre de la Porte-Saint-Martin à 20 ans, il prend sa direction quelques années plus tard, à tout juste 25 ans. Du jamais vu ! Porté par l'audace de la jeunesse, Jean Robert-Charrier apporte de nouvelles idées à Jean-Claude Camus, un vent de modernité qui l'a conduit à succéder à son maître. Jean-Claude Camus lui a cédé la direction du théâtre de la Porte-Saint-Martin, preuve de son extrême confiance. Jean Robert-Charrier ne pouvait pas être décoré ailleurs que dans cette salle où son ascension fulgurante a débuté.

Doté de l'ambition de "donner le goût du théâtre à tous avec des spectacles populaires, faire naître des auteurs" comme il l'avait confié au Parisien en 2014, Jean Robert-Charrier est aujourd'hui à la tête de trois grands théâtres parisiens privés, la Madeleine, la Porte-Saint-Martin et le Petit-Saint-Martin.

Olivia Maunoury