Pierre Palmade, "triste d'être homo", parle de son idylle avec Véronique Sanson

Son homosexualité n'est pas un tabou, pas plus que ne l'est son histoire d'amour passée avec Véronique Sanson. Pourtant, quand Pierre Palmade se confie sur ces sujets, ce n'est jamais avec une aisance totale, faisant ressentir qu'il n'a pas toujours été en paix avec lui-même.

Invité dans l'émission Clique de Canal+ le dimanche 23 septembre 2018, le célèbre humoriste de 50 ans, qui joue son spectacle Aimez-moi au Théâtre de l'atelier du 22 au 29 septembre prochains, a accepté d'évoquer sa bisexualité. Ses confessions ont débuté de façon très cash, revenant sur des déclarations qu'il a déjà faites et qui ont choqué certains : "Je dis, j'ai dit - d'ailleurs la communauté gay m'est tombée dessus - : je suis triste d'être homo. Dans cette société, avec ces religions-là, je suis triste d'être homo. Si j'avais eu le choix, j'aurais choisi hétéro, c'est plus facile à vivre", a-t-il observé.

Vous oubliez que vous êtes homosexuel

Mouloud Achour a rebondi sur ces tourments pour revenir sur une période de la vie de Pierre Palmade qui a été particulièrement médiatisée : son histoire d'amour avec Véronique Sanson. Toujours blessé, même des années après, par les critiques, voire les attaques qu'il a reçues, l'humoriste n'a pas pris de pincettes pour lâcher : "Ce sont des gens qui n'ont pas de dictionnaire. Il y a un mot qui s'appelle bisexualité, ils le lisent et ils arrêtent de me faire chier."

Pierre Palmade est revenu sur la naissance de son histoire avec la célèbre chanteuse : "Quand une femme comme Véronique Sanson vous regarde et tombe amoureuse de vous, que vous vous trouvez beau dans ses yeux, vous oubliez que vous êtes homosexuel." Mais malgré la sincérité de ses sentiments pour l'artiste, la rupture s'est imposée comme une évidence, inéluctable. "Pendant quelques mois vous tombez amoureux d'elle et puis la nature reprend...", a-t-il conclu avec tendresse, laissant sa phrase en suspens. Leur mariage célébré en 1994 à Triel-sur-Seine (Yvelines) a pourtant duré six ans, jusqu'à ce que l'humoriste révèle son homosexualité.

A la fin de ces confidences, Pierre Palmade n'a pas oublié de souhaiter un bon rétablissement à Véronique Sanson. La chanteuse de 69 ans a tout récemment révélé être atteinte d'une tumeur.