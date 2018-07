Pierre Perret : Tendre photo de famille pour les 84 ans du chanteur

Le jour de son anniversaire, l'octogénaire a partagé une nouvelle photo sur laquelle il pose joyeusement au côté de son ami à quatre pattes, toujours au bord de l'eau dans sa maison de Seine-et-Marne. "Pour notre anniversaire commun, j'ai offert à Filou un os de mammouth... En revanche, je lui ai fait promettre : 1) de ne plus manger mes framboises dans le jardin 2) de ne plus ouvrir la porte du frigo pour se goinfrer la mimolette 3) de ne plus me lécher les doigts de pieds lorsqu'il est content 4) de ne plus ronfler ni péter 5) et enfin de cesser d'aboyer quand je répète mes chansons nouvelles !... À bientôt, je vous embrasse du haut de mes 84 printemps !!"