Pierre Perret, un demi-siècle d'amour avec Rebecca: "On est un couple fusionnel"

Pierre Perret chante depuis près de soixante ans et il est marié depuis presque autant de temps à la même femme. De retour avec un 30e album intitulé Humour liberté, sorti en novembre dernier, l'artiste qui fêtera ses 85 ans en juillet prochain évoque sa famille dans les pages du magazine Gala.

Attristé de ne plus avoir de nouvelles de ses petit-enfants qui ont aujourd'hui la trentaine et "sont disséminés un peu partout, à l'autre bout du monde", Pierre Perret semble également avoir des difficultés à communiquer avec ses propres enfants. "Ils ont pris des chemins très différents de ce que j'attendais... Mais on ne va pas en parler par journaliste interposé", confie-t-il au sujet de ses jumeaux Alain et Anne nés en 1962. Cette année a été celle de multiples bonheurs puisque l'interprète de La Cage aux oiseaux a également épousé celle qui partage toujours sa vie amoureuse, Simone Mazaltarim, aujourd'hui connue sous le nom de Rebecca.

Après plus de cinquante ans de mariage, Pierre Perret se défend de toute infidélité lorsque Gala le lance sur le sujet. "Une femme qui trompe son mari, elle fout le camp. Les mecs, eux, vont monter des usines à gaz, vont s'organiser pour ne faire de peine à personne. Moi je ne suis pas dans ça", confie-t-il. Grâce à Rebecca, le chanteur a changé, évolué dans le bon sens. En 2014, il déclarait "Rebecca m'a rendu plus intelligent" à Paris Match. Plus de quatre ans plus tard, le constat est le même. "Je ne serai pas qui je suis sans elle. On est un couple fusionnel. (...) J'ai toujours été de plus en plus exigeant vis-à-vis de moi-même, et Rebecca m'a toujours aidé à ne pas sortir des rails", partage-t-il avec Gala. Pour preuve de cet amour, Pierre Perret a écrit une chanson portant le nom de son épouse, sortie en 1992.

L'histoire du chanteur et de sa femme a débuté alors que cette dernière travaillait chez Barclay. Une dispute, une deuxième rencontre en musique et leur histoire d'amour était lancée. De leur mariage sont nés trois enfants, Alain et Anne mais aussi Julie, née en 1963, qu'ils ont malheureusement perdue en 1995.

