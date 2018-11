Pierre Richard : Toujours joyeux et bien entouré pour dévoiler sa statue de cire

La famille et les amis de Pierre Richard voient double ! Lundi 19 novembre 2018, l'acteur de 84 ans était entouré de ses proches pour la révélation de sa toute nouvelle statue de cire au musée Grévin, à Paris. Trente-sept ans après sa première entrée dans le célèbre établissement (c'était en février 1981), le comédien a donc eu le plaisir d'inaugurer sa deuxième statue. Il rejoint le club très fermé des personnalités qui ont eu cet honneur : seuls Michel Drucker, Bernard Pivot, le général de Gaulle, Julien Clerc et plus récemment Jean Paul Gaultier ont eu deux statues inaugurées.

Toujours joyeux, Pierre Richard était accompagné de son épouse depuis plus de deux décennies, Ceyla Lacerda, mais aussi de ses amis stars. Catherine Frot, Jane Birkin, Michel Bouquet et Patrice Leconte lui ont tous fait la surprise de leur présence. Le petit-fils de l'acteur, Arthur Defays, était aussi de la fête. À noter que la nouvelle statue de Pierre Richard se trouve désormais en salle des colonnes non loin d'Omar Sy, George Clooney et Céline Dion.

Côté actualité, le comédien sera prochainement à l'affiche de la comédie À cause des filles... et des garçons !? avec notamment Frédéric Beigbeder, Marie-Josée Croze et José Garcia.