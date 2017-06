Pierre Sled : L'ex de Sophie Davant avec son amoureuse à Roland-Garros

Alors que la grande finale de ce Roland-Garros approche à grands pas, les courts de la Porte d'Auteuil accueillaient de nouvelles rencontres en ce 12e jour, largement placé sous le signe des femmes. En effet, les spectateurs comme les (toujours) nombreux VIP ont notamment pu assister aux demi-finales femmes, remportées respectivement par la sensation lettonne Jelena Ostapenko (victorieuse de Bacsinszky en trois sets, 7-6/3-6/6-3) et la numéro 3 roumaine et grande favorite à la victoire finale, Simona Halep, tombeuse de Pliskova (6-4/3-6/6-3).

Parmi les invités du jour s'est notamment démarqué Pierre Sled. Habitué de Roland-Garros, c'est en simple spectateur que celui qui a notamment animé plusieurs numéros de Stade 2 sur place s'est rendu jeudi du côté d'Auteuil. Et ce grand fan de sport n'était pas seul. En effet, le célèbre visage du PAF était en compagnie de sa nouvelle chérie dont l'identité demeure secrète. Ex-mari de Sophie Davant, il avait divorcé en 2012 de la fameuse animatrice télé, avec qui il a eu deux enfants, Nicolas (23 ans) et Valentine (21 ans). "Ce n'était pas une décision facile. On en était à un point où l'on s'empêchait de s'épanouir mutuellement", avait confié Sophie Davant à Voici après son divorce.

Pierre Sled et sa nouvelle compagne n'étaient pas le seul couple du jour dans les travées du court Philippe-Chatrier. Les regards ont été aimantés par Hugh Grant, venu avec sa compagne Anna Eberstein, mais aussi par Alice Belaïdi, radieuse au bras de son amoureux Gianni Giardinelli (qui fut jadis en couple avec Énora Malagré) et complice avec sa copine Margot Bancilhon (Five), également accompagnée de son boyfriend.

On a également croisé Audrey Pulvar avec sa fille Charis, Stéphane Plaza, Nick Youngquest, Isabelle Camus, Gustavo Curten et sa mère Alice, Claude Sérillon et sa femme Catherine Ceylac, Valérie Expert et Bernard Montiel, l'ex-championne de tennis Marie Pierce et sa consoeur Martina Hingis, Elsa Zylberstein, Julien Courbet, Ana Ivanovic et son frère Milos, Gaspard Gantzer ou encore Jean-Claude Darmon.