Pietro Boselli : Le mannequin et prof de maths le plus sexy, accusé de racisme !

Pietro Boselli, à l'instar d'autres anonymes devenus stars de la Toile, est pour beaucoup considéré comme le prof de maths le plus sexy de la planète. Le beau gosse italien de 28 ans, qui enseigne à la University College London, est aussi mannequin en parallèle, Armani l'ayant recruté. Toutefois, un grain de sable est récemment venu enrayer la machine dans ce conte de fée 2.0.

Sur les réseaux sociaux, Pietro Boselli a posté une vidéo de lui, en vacances aux Philippines. En soi, rien de bien polémique mais le contenu a suscité de très larges critiques car le beau gosse est accusé de faire du racisme anti-asiatique. En effet, dans une mise en scène pas très drôle, il cherche désespérément un moyen de faire de l'exercice physique et, privé de machines, il choisit de faire avec les moyens du bord : en l'occurrence, un Philippin plutôt mince. S'ensuit alors une fausse course-poursuite pour attraper l'individu, qu'il désigne comme "ceci" ou "mon poids".

Des dizaines d'internautes se sont montrés outrés par cette vidéo : "J'aime m'amuser et j'ai vraiment le sens de l'humour. Ce qui me permet de reconnaître que là, c'est dégradant et diffamant – pas drôle" ; "C'est tellement déplorable sur bien des aspects" ; "C'est très con et raciste" ou encore "Je suis certain que tu ne voulais pas mal faire mais cette vidéo est d'un mauvais goût. L'utilisation d'un homme philippin comme accessoire renforce les stéréotypes raciaux."

Interrogé par The Telegraph, Pietro Boselli a réagi, affirmant que l'homme sur sa vidéo était un ami. "Je suis si éloigné du racisme que je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait de raciste dans cette vidéo décalée faite avec mon ami. Nous avons tous nos différences mais nous sommes les mêmes êtres humains. J'ai et j'aurai toujours du respect pour tout le monde... Si quelqu'un voit du racisme dans cette vidéo, c'est qu'il a probablement déjà des pensées racistes dans sa tête", a-t-il dit.