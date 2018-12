Pietro Boselli : Le prof de maths sexy s'éclate avec sa chérie

L'année 2018 touchant à sa fin et l'hiver approchant à grands pas, nos souvenirs d'été s'éloignent un peu plus. Pietro Boselli les ravive. Le mannequin et prof de maths a partagé avec les internautes les superbes images souvenirs d'un week-end passé au soleil avec sa petite amie...

Miami fait partie des destinations de vacances préférées des stars. Pietro Boselli y a posé ses valises le week-end dernier. Le beau brun de 30 ans a été surpris vendredi 7 décembre profitant d'un après-midi ensoleillé à la plage. Il était accompagné de sa petite amie, une ravissante jeune femme aux cheveux bouclés que Pietro a embrassée avec passion sur le sable.