Pilar de Bourbon : L'infante révèle être atteinte d'un cancer

Opérée en urgence le 2 février 2019 en raison d'une occlusion intestinale, l'infante Pilar de Bourbon a révélé que le problème était sensiblement plus grave : la soeur aînée du roi Juan Carlos Ier d'Espagne, âgée de 82 ans, est atteinte d'un cancer du côlon.

Pas du genre à se laisser abattre, la toujours coquette duchesse de Badajoz l'a annoncé sans ambages et avec son énergie habituelle devant la caméra d'un média espagnol, vidéo qu'a publiée le site du magazine Hola!. Dans la foulée, l'octogénaire, figure très appréciée de la famille royale espagnole et personnalité réputée pour ses qualités de coeur, affirmait qu'elle se sentait "divinement bien". Un optimisme de bon augure compte tenu des circonstances.

Pilar de Bourbon avait dû être rapatriée en quatrième vitesse au début du mois de février de sa maison de vacances à Calviá, sur l'île de Majorque, et elle avait été hospitalisée à Madrid, à la clinique Ruber International, où elle était restée une vingtaine de jours en convalescence. Depuis, elle a pu reprendre une vie normale et on pouvait notamment la voir le 12 mai 2019 dans les loges de la Caja Magica lors du Masters 1000 de tennis de Madrid. Et dimanche dernier, elle était de sortie pour aller voter dans le cadre des élections européennes.

La nouvelle de la maladie de l'infante, très entourée par ses enfants (Simoneta Gomez Acebo, 50 ans, Juan, 49 ans, Bruno, 47 ans, Beltrán, 45 ans et Fernando, 44 ans), coïncide avec l'annonce du retrait de la vie publique de son frère cadet Juan Carlos Ier. L'ancien souverain a adressé une lettre à son fils l'actuel roi Felipe VI pour lui signifier sa décision de ne plus assurer d'activités institutionnelles à compter du 2 juin.