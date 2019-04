Pink : "A 17 ans, j'ai fait une fausse couche"

Les fans de Pink le savent : la chanteuse de 39 ans n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. La star américaine a ainsi fait de touchantes confidences sur son nouvel album, porté par le premier single Walk Me Home. Elle a par exemple expliqué ce qui se cache derrière le titre Happy.

Dans ce titre, qu'elle a coécrit avec Alexandra Yatchenko, Geiger et Steph Jones, on peut entendre la chanteuse chanter les paroles suivantes : "Depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours détesté mon corps et j'ai l'impression que mon corps me déteste." Pink s'en est expliquée pour USA Today. "La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que j'ai toujours eu ce corps très masculin, très fort, presque un corps de gymnaste, mais, en fait, à 17 ans j'ai fait une fausse couche. Je comptais garder cet enfant. Mais quand cela arrive à une femme ou une jeune fille, on a l'impression que votre corps vous déteste, qu'il est cassé ou qu'il ne fonctionne pas comme il devrait", a-t-elle confié.

Pink a ajouté avoir affronté plusieurs autres fausses couches par la suite avant de devenir maman à deux reprises. "J'ai vécu diverses fausses couches alors je pense que c'est important de parler de ce sujet, de cette honte qui s'installe en nous, de qui nous sommes vraiment et de la douleur. J'ai toujours écrit mes chansons en pensant de cette manière", a-t-elle affirmé. L'interprète de What About Us a depuis donné naissance à la petite Willow en juin 2011 puis au craquant Jameson en décembre 2016. Des enfants nés de son mariage tumultueux avec Carey Hart.

Pink n'a pas manqué de révéler que pour affronter les épreuves de la vie, elle suit une thérapie depuis des années. "Je crois beaucoup dans le fait de faire son introspection et de laisser les choses sortir. Ce que j'aime dans la thérapie, c'est qu'on va te dire quels sont tes poids morts, les choses que tu ne vois pas. Bien que cela puisse être inconfortable et douloureux, cela donne de la matière à travailler", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet