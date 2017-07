Pink coincée dans un ascenseur, juste avant son grand retour sur scène !

Par un mauvais concours de circonstances, la chanteuse Pink s'est retrouvée coincée dans un ascenseur, quelques heures seulement avant de monter sur scène.

Pour son premier concert depuis quatre ans, la rockeuse qui était attendue sur la scène du Summerfest, à Milwaukee dans le Wisconsin ce dimanche 2 juillet, a joué de malchance mais ne s'est pas départie de sa bonne humeur !

"Nous sommes coincées dans l'ascenseur (il commence à faire chaud par ici) (l'amour dans un ascenseur) #ausecours", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une photo d'elle et son adorable petite fille Willow (6 ans), attendant patiemment qu'on leur vienne en aide. Qu'on se rassure, l'interprète de Just Like Fire a été délivrée à temps pour pouvoir monter sur scène à l'heure.

"Merci à tous ceux qui sont venus au Summerfest. Quel endroit génial. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement alors qu'ils habitaient loin. Je suis ravie que ce premier concert soit terminé. Ah ha. Après quatre ans, c'est toujours un peu stressant de remonter sur scène, mais je n'ai eu qu'à vous regardez pour sentir mon coeur s'emplir de joie, a-t-elle écrit en légende d'une autre photo d'elle et sa fille aînée. On célèbre actuellement le fait que je ne me suis foulé la cheville qu'une seule fois et que je n'ai oublié les paroles des chansons que dans quatre morceaux."

Rappelons qu'Alecia Beth Moore, de son vrai nom, a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de ses deux enfants, Willow et Jameson (7 mois), dont le père est son mari, l'ancien pilote professionnel de motocross Carey Hart.