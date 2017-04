Pink : En plein sport, elle allaite son bébé !

À l'instar de plusieurs de ses célèbres consoeurs du show business, la chanteuse Pink a, elle aussi, fait le choix d'allaiter son bébé, le craquant Jameson. L'artiste américaine de 37 ans, qui a accouché de son deuxième enfant il y a deux mois, a même illustré cela en photo...

Pink, qui a récemment clamé qu'elle assumait ses formes et ses rondeurs, cherche dans le même temps à perdre ses kilos superflus liés à sa grossesse. Alors, comme d'autres stars qui résident à Los Angeles, elle pratique la marche. Sur Instagram, la chanteuse a partagé un cliché amusant d'elle la montrant en plein exercice dans les collines californiennes, accompagnée de son petit Jameson. "La randonnée nous a assoiffés ! #Bebéheureux #auchauddanslapoche #lallaitementcestnormal", a-t-elle commenté en légende. Marcher et donner le sein à son bébé ? Défi relevé pour l'interprète de So what et aussi maman de Willow (6 ans) !