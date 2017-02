Pink : Fière des kilos de sa grossesse qu'elle n'a pas (encore) perdus

Connue pour sa silhouette tonique et musclée, Pink la dévoile régulièrement dans ses clips mais aussi sur scène. La chanteuse américaine est adepte des numéros de haute-voltige durant ses shows, ce qui a valu à Lady Gaga d'être critiquée pour avoir proposé le même genre de prestations lors de son incroyable concert pour la mi-temps du Super Bowl le 5 février dernier.

Sentant la polémique enfler, Pink a tout de suite réagi aux accusations de plagiat et félicité Lady Gaga pour sa performance. "Lady Gaga a tout déchiré hier. Sa voix était puissante et belle, ses costumes au point, ses chorégraphies féeriques, son coeur y était et elle a chanté l'amour et la non-exclusion devant des millions et des millions de personnes", a d'abord partagé Pink sur sa page Instagram. "À qui cela importe-t-il que j'aie volé en premier ?", s'interroge la chanteuse qui rappelle que le cirque et Peter Pan existaient bien avant qu'elle ne fasse des concerts. "Peut-on maintenant revenir à la vraie controverse ? Celui que l'on appelle leader et qui détruit notre humanité minute par minute..." s'insurge la star, faisant une référence directe au nouveau président des États-Unis, Donald Trump.