Pink : La photo de son bébé Jameson qui émeut toute la Toile

"Nous voulions seulement dire "hé, merci" à Sia et Stargate et tous les adorables êtres humains qui nous témoignent tant d'amour à l'égard de notre petite chanson qui passe à la radio. J'aime chanter, j'aime Sia, j'aime ce petit gars et ça me ravit que vous l'aimiez tous. Continuez... TGIF ["Merci mon Dieu, c'est vendredi"] #waterfall #love", a écrit Pink en légende de sa publication.

Plus tôt dans la semaine, la chanteuse, qui semble se consacrer plus à sa vie de mère de famille et à sa silhouette post-grossesse qu'à un éventuel retour en studio pour le moment (si elle a écrit Recovering pour Celine Dion, son propre dernier album, The Truth About Love, date de 2012), avait également partagé une photo de son époux Carey Hart et de leur fille Willow avec un touchant message en écho à la journée internationale des droits des femmes : "Et à tous les mecs qui élèvent des femmes fortes, qui aiment des femmes fortes, qui soutiennent et respectent les femmes, un amour un respect fous pour vous aussi."