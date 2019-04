Pink : Maman critiquée sur Instagram, elle répond à ses trolls "dégoûtants"

La chanteuse n'est pas du genre à se taire face aux critiques, surtout lorsqu'elles concernent sa vie de famille. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Pink a une nouvelle fois répondu à ses détracteurs sur Instagram, ce 31 mars. Critiquée pour avoir publié une photo de son fils Jameson (2 ans) posant sans couche près d'une piscine, la star de 39 ans a pris une décision drastique.

"Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez beaucoup d'entre vous. Commenter le pénis de mon bébé ? Parler de circoncision ?? Vraiment ? Comme toute mère normale à la plage, je n'ai même pas remarqué qu'il avait retiré sa couche de bain", a-t-elle commenté en légende d'une photo sur laquelle elle apparaît en vacances, auprès de ses enfants, Jameson et sa fille Willow (7 ans). La première photo incriminée a quant à elle été supprimée : "Vous êtes dégoutants pu***. Et maintenant, je supprime la fonction commentaire et secoue la tête devant l'état des réseaux sociaux, les trolls et la négativité que vous apportez dans la vie des autres, a-t-elle écrit. Voici une photo du pélican que, bien sûr, nous avons attrapé et abusé pendant des heures avant de lui balancer un pénis de bébé à la tête."