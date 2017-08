Pink : Poignante pour son come-back avec "What About Us"

La populaire chanteuse américaine Pink fait son grand retour dans les bacs. La star publiera le 13 octobre l'opus Beautiful Trauma, porté le premier single What About Us. Une jolie ballade au refrain rythmé, accompagnée d'un clip.

Sur sa chaîne YouTube, Pink a dévoilé le clip de What About Us et, alors que l'Amérique traverse une très sombre période – notamment imputable au président Trump –, la chanteuse fait au travers de sa vidéo l'apologie de la tolérance, du multiculturalisme, de l'amour... La star, qui a gardé son goût pour les chorégraphies sophistiquées, s'interroge notamment sur les promesses non tenues, sur les fins heureuses qui ne viennent jamais et réclame que les hommes de pouvoir s'intéressent enfin aux plus faibles. Un discours qui fait du bien en cette période particulièrement difficile aux États-Unis et ailleurs.