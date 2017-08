Pink rejoint la team de Taylor Swift et s'en prend à Katy Perry

Il semblerait que la chanteuse Pink ait déclaré la guerre à Katy Perry !

En effet, celle qui a dévoilé il y a peu son nouveau tube What About Us est une très bonne amie de Taylor Swift – l'ennemie jurée de Katy Perry –, et elle ne s'en cache pas. À l'occasion d'un questions-réponses organisé par nos confrères de la radio britannique KISS FM, la jeune femme a dû faire un choix...

"Taylor ou Katy", lance le journaliste, en direct, à la jeune maman qui partage régulièrement des clichés de ses bambins sur les réseaux sociaux. "Taylor, sans aucun doute, réplique Pink sans se démonter. Peu importe ce que vous allez dire, mais oui j'ai choisi."

Pour rappel, depuis quelques années maintenant, l'interprète du tube Bon Appétit est en guerre avec Taylor Swift... Elle lui avait même consacré une chanson intitulée Swish Swish. Katy Perry s'est même récemment expliquée face à cette polémique lors d'une interview qu'elle a accordée à James Corden dans son émission Late Late Show : "Il y a une certaine tension. Honnêtement, c'est vraiment elle qui a commencé et il est temps pour elle d'y mettre un terme. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, mais elle refuse de m'adresser la parole. J'ai fait ce qu'il fallait à chaque fois que j'ai pu. Elle m'a complètement ignorée et puis, ensuite, elle a écrit cette chanson à propos de moi... Donc j'ai pensé : 'Ok, cool, tu veux jouer ? On va jouer.' C'est le karma."

"Ce que je veux dire, c'est que je suis prête à ce que l'on arrête avec ces conneries. Mais il y a une loi de cause à effet, quand vous faites quelque chose il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction. Et croyez-moi, il va y en avoir une. C'est le karma, vous savez ? Même si je pense, à titre personnel, que les femmes doivent rester unies et que la division ne sert à rien. Ensemble, les femmes sauveront le monde", avait-elle poursuivi.

Pour se venger, Tay-Tay avait décidé d'enterrer la hache de guerre non pas avec Katy Perry mais avec le site de streaming Spotify en publiant de nouveau ses tubes pile le jour de la sortie du nouvel album Witness de l'interprète du tube Chained to the Rhythm.

Coup bas ou réelle vengeance, en tout cas, ça n'a pas plu à celle qui fricoterait de nouveau avec Orlando Bloom.