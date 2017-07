Pink : Touchante déclaration à l'homme de sa vie, son "soleil"

"Joyeux Anni­ver­saire Mon Amour. Ta force et ton courage m'ont toujours fasci­née. Ce que tu as accom­pli dans ta vie (l'im­pos­sible, de très nombreuses fois) et ce que tu conti­nues à faire (inven­ter, vivre, aimer, pardon­ner, trans­for­mer en or) est incroyable. Tu es incroyable mon chéri. Tu es magni­fique à l'in­té­rieur comme à l'ex­té­rieur (on le sait) – tu es bon et tu ne craques jamais. On t'aime à l'in­fini, on te suivrait n'im­porte où. Cette année, je te souhaite assez. Assez de pluie pour pouvoir sentir le soleil. Assez de rires pour que les larmes ne soient pas trop doulou­reuses. Tu es ma chance", lit-on.

Près de 180 000 personnes ont "liké". Et les commentaires ? Par centaines ! "Quel beau message", "C'est vraiment magnifique", "Vous formez un très beau couple" ou encore "Pink, ta déclaration est juste magique", lit-on.

En bref, ses admirateurs sont unanimes : celle qui vient d'accoucher de son second enfant est "la meilleure".