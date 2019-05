Pippa Middleton : Balade en famille avec son fils Arthur à Londres

Toujours les mains prises entre la poussette et ses deux chiens, Pippa Middleton s'est accordé une nouvelle balade avec son petit garçon à Londres, le 1er mai 2019. Non loin de sa confortable demeure, la petite soeur de Kate Middleton a été aperçue en pleine séance shopping dans une librairie du quartier de Chelsea.

La Britannique de 35 ans se promène régulièrement près de chez elle avec son petit Arthur, aujourd'hui âgé de 6 mois. Comme ça a été le cas lors de ses précédentes virées en poussette, la jeune maman a également embarqué ses deux chiens, un labrador noir et un cocker baptisé Rafa. Mercredi, l'épouse de James Matthews avait délaissé son joli manteau rose de la marque française Claudie Pierlot pour enfiler une chemise blanche et une paire de baskets.

Durant sa grossesse, Pippa Middleton avait partagé ses conseils forme dans le magazine des supermarchés Waitrose. Pour la première fois depuis la naissance de son premier enfant, c'est toujours auprès de cette publication que la belle-soeur du prince William s'est exprimée en avril dernier. L'occasion pour elle d'évoquer ses nouvelles habitudes avec son bébé, déjà sportif depuis ses premières semaines : "Faire commencer la natation à mon fils Arthur à 4 mois lui a donné confiance et le plaisir d'être dans l'eau, écrit Pippa (de son vrai prénom Philippa). Il en a maintenant 6 et nager est une de ses activités préférées. L'exercice aide à garantir de bonnes siestes en journée, et le mouvement a amélioré sa digestion." Peut-être Meghan Markle suivra-t-elle ce conseil pour son premier enfant, attendu d'un jour à l'autre outre-Manche ?