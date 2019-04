Pippa Middleton : Casual pour une nouvelle sortie surprise avec son fils Arthur

La petite soeur de Kate Middleton se fait plutôt discrète depuis qu'elle a donné naissance à son premier enfant, en octobre dernier. Le 5 avril 2019 à Londres, Pippa Middleton a été aperçue en pleine promenade avec son petit garçon, prénommé Arthur. Comme à chaque balade de ce genre, la Britannique de 35 ans était accompagnée de ses deux chiens, un labrador noir et un cocker baptisé Rafa.

Non loin de la demeure qu'elle partage avec son mari James Matthews dans le quartier huppé de Chelsea, entièrement rénovée juste avant la naissance, Pippa Middleton semble parfaitement maîtriser les virées à quatre. Aujourd'hui âgé de 6 mois, le cousin de George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (11 mois) a certainement profité de ce moment en tête-à-tête avec maman. Parfaitement équipée avec sa poussette Bugaboo à plus de 1200 euros, cette dernière a quant à elle misé sur le confort en jean et bottines.

Très active tout au long de sa grossesse, durant laquelle elle a partagé ses conseils fitness, Pippa Middleton a rapidement retrouvé la forme après son accouchement. Deux mois après, elle affichait déjà une silhouette particulièrement athlétique en maillot de bain sur l'île de Saint-Barthélemy, où elle a célébré le Nouvel an en famille. Une taille de guêpe express qui n'est pas sans rappeler celle de sa célèbre grande soeur après chacune de ses trois grossesses.

Cette apparition est survenue le jour-même du décès d'Alice Tomlinson, la grande tante maternelle de Kate et Pippa Middleton. Âgée de 107 ans, la Britannique n'a jamais pu rencontrer ses petites-nièces à cause d'une brouille familiale remontant aux années 1970.