Pippa Middleton : Cette activité qu'elle pratique déjà avec son fils de 8 mois

Le petit Arthur n'a que huit que, déjà, sa sportive de maman l'initie à l'activité physique. Selon l'expert royal Richard Eden, dont le Daily Mail rapporte les propos ce 29 juin 2019, Pippa Middleton fait faire du yoga à son fils. La petite soeur de la duchesse de Cambridge emmènerait sa progéniture à des cours pour bébés, mais il n'y serait que moyennement réceptif.

"Arthur passe l'essentiel du cours à essayer de s'échapper du tapis de yoga, à en mâcher la mousse et à s'entraîner à la position du cobra sur son ventre, aurait ainsi affirmé la jeune maman de 35 ans. Cependant, je suis convaincue des bienfaits du yoga pour bébé, j'aurais aimé m'y mettre plus tôt." La jeune maman se veut plutôt discrète quant à sa vie de famille depuis la naissance de son fils à l'automne. Même s'il n'est pas rare de la voir se balader avec la poussette et ses chiens, non loin de sa demeure dans le luxueux quartier londonien de Chelsea, Pippa Middleton limite ses apparitions officielles. Le 19 mai, elle a tout de même pris part au mariage royal de Gabriella Windsor en compagnie de son mari James Matthews.

Le yoga n'est pas la seule activité du jeune Arthur puisqu'en avril, elle avait déjà confié lui faire faire de la natation : "Faire commencer la natation à mon fils Arthur à 4 mois lui a donné la confiance et le plaisir de l'eau, écrit Pippa dans le magazine des supermarchés Waitrose. Il en a maintenant 6 et nager est une de ses activités préférées. L'exercice aide à garantir de bonnes siestes en journée, et le mouvement a amélioré sa digestion." Tout au long de sa première grossesse, la petite soeur de Kate Middleton était restée très active. Passionnée de tennis, course à pied et cyclisme, elle avait d'ailleurs joué les coachs en détaillant l'évolution de sa pratique sportive au fil de sa grossesse, toujours pour le même magazine.