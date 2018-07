Pippa Middleton, enceinte : Cool avec son bump et son mari à un festival "speed"

Après trois visites à Wimbledon au cours de la quinzaine – deux avec son frère James Middleton, une avec son mari James Matthews –, Pippa Middleton a déserté la royal box du tournoi de tennis et manqué les deux finales qui s'y sont jouées au cours du week-end, notamment celle de Serena Williams, qui l'inspire tant dans la manière dont elle aborde sa grossesse.

Ainsi, tandis que sa soeur la duchesse Catherine de Cambridge et la duchesse Meghan de Sussex, pour la première fois en tandem en engagement officiel, suivaient la finale dames au All England Lawn Tennis and Croquet Club, Pippa Middleton se trouvait samedi 14 juillet 2018 dans le West Sussex, à Chichester près de Portsmouth, pour le Festival of Speed (festival de vitesse) de Goodwood, un rendez-vous très prisé des amoureux de mécanique.

Sur le somptueux domaine de Goodwood House qui accueille l'événement et dispose d'un circuit de course, Pippa (34 ans), enceinte de son premier enfant, se mêlait au public en compagnie de son époux James (42 ans). Superbe dans une robe longue bleue qui épousait son baby bump maintenant bien visible, elle ne pouvait passer totalement inaperçue : "Ils avaient l'air très détendus et bien entre eux, a témoigné une festivalière qui les a croisés. Ils ressemblaient à n'importe quel autre couple. Personne n'a vraiment tilté que c'étaient eux. Ce n'est qu'au moment où elle marchait juste devant moi que j'ai réalisé. Je suis allée lui demander si on pouvait faire une photo mais elle a décliné. Elle était extrêmement agréable, cela étant. Quand un brin d'air passait, on pouvait remarquer son ventre. Elle avait l'air au top, elle était radieuse."

Mariés le 20 mai 2017 dans le Berkshire, Pippa Middleton et James Matthews attendent la naissance de leur premier enfant pour le mois d'octobre prochain.