Pippa Middleton : Enceinte et radieuse en famille au baptême du prince Louis

Délaissant pour une journée de plus la royal box du tournoi de Wimbledon où elle a ses habitudes, Pippa Middleton n'était en revanche pas en retard au baptême de son neveu le prince Louis de Cambridge, lundi 9 juillet 2018 au palais St James, à Londres.

La soeur de la duchesse Catherine de Cambridge ne fait certes pas partie des six parrains et marraines du bébé né le 23 avril 2018, dont l'identité avait été révélée quelques heures avant la cérémonie conduite par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, mais elle affichait à son arrivée un air rayonnant, suffisamment éloquent quant à sa fierté de tata comblée. Enceinte de son premier enfant, dont la naissance est attendue en fin d'année, et vêtue d'une robe bleu pâle, Pippa, 34 ans, est arrivée au bras de son mari James Matthews et en compagnie du reste de sa famille, ses parents Michael et Carole Middleton, ainsi que son frère James, quelques minutes avant le début du service, à 16h (heure locale).

Comme lors du baptême du prince George, qui avait eu lieu au même endroit en octobre 2013, seul un groupe très fermé de membres de la famille et d'amis avait été convié pour assister au rituel sacré au cours duquel le bébé de onze semaines devait recevoir par trois fois l'eau sainte du Jourdain.

Le prince William et la duchesse Catherine ont choisi pour l'accompagner dans sa vie spirituelle des amis et proches de longue date, en l'occurrence Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Hannah Carter et Lucy Middleton. Cette dernière est arrivée au côté de sa cousine Pippa.

La reine Elizabeth II était la grande absente de cette réunion de famille : le même jour, la monarque devait rentrer de Sandringham, sa résidence dans le Norfolk, après une semaine officielle chargée en Écosse (garden party à Holyroodhouse, cérémonies de l'ordre du trèfle) et avant d'attaquer un agenda également exigeant cette semaine. En revanche, le prince Charles ainsi que la duchesse Camilla, mais aussi le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex étaient bien présents.

La cérémonie était suivie d'une tea party à Clarence House où le photographe Matt Holyoak, auteur des photos officielles du 70e anniversaire de mariage de la reine Elizabeth II et du duc d'Edimbourg, était chargé d'immortaliser cette journée spéciale. Et où on avait prévu de servir, comme lors des baptêmes de George et Charlotte, des parts du gâteau de mariage de William et Kate – toujours consommable grâce à l'alcool qu'il contient.