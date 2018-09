Pippa Middleton, enceinte et tata : Un bébé chez les Matthews, avant le sien

Dans quelques semaines, Pippa Middleton donnera naissance à son premier enfant, fruit de son amour pour son mari James Matthews. En attendant que ce bébé très attendu pointe le bout de son nez, c'est un autre nouveau-né qui s'attire toutes les faveurs de son clan, côté Matthews.

Spencer Matthews, le beau-frère de Pippa Middleton, est l'heureux papa d'un petit garçon né le 5 septembre 2018 dans une maternité de Londres. Le frère cadet de James Matthews, âgé de 30 ans, a annoncé la grande nouvelle sur sa page Instagram tout comme son épouse, Vogue Williams. "Ce matin, à 3h55, nous avons accueilli notre fils dans un discret hôpital de Londres... Il est magnifique et en bonne santé. Nous nous sentons vraiment bénis. Je ne pourrais pas être plus fier de @voguewilliams", a commenté Spencer Matthews, publiant une très jolie photo en noir et blanc de sa main tenant fermement celle de son fils. Ce même message a été publié par la maman, animatrice, DJ et modèle irlandais de 32 ans, qui a choisi de dévoiler les petits pieds de son bébé.