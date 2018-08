Pippa Middleton, enceinte : Réunie avec les Matthews pour les 30 ans de Spencer

Revenue de l'île Moustique et des vacances en famille auxquelles le duc et la duchesse de Cambridge ont participé avec leurs trois enfants - et parfois sans -, Pippa Middleton poursuit sereinement sa grossesse à Londres. Et discrètement. Après ses apparitions remarquées à Wimbledon et Goodwood au mois de juillet, c'est à l'occasion de la célébration des 30 ans de son beau-frère Spencer Matthews qu'elle a été aperçue.

Dimanche 12 août 2018, Pippa et son mari James Matthews ont été vus - ainsi que leurs deux chiens - arrivant à la fête, organisée chez Spencer Matthews lui-même, dans son appartement londonien. Habillée d'une robe verte à pois blanc, la soeur cadette de la duchesse Catherine laissait observer, dans des images publiées par le DailyMail, un ventre qui s'arrondit très visiblement, quoiqu'encore assez modeste, à maintenant deux mois du terme et de la naissance de son premier enfant. D'autres photos, prises lorsque les convives se trouvaient sur la terrasse, permettaient d'entrevoir une complicité certaine entre Pippa et Spencer, star de la télé-réalité outre-Manche.

Le jeune homme, qui se prépare lui aussi à avoir son premier enfant avec sa femme Vogue Williams, avait d'ailleurs convié un certain nombre de ses collègues du show télé Made in Chelsea, à l'instar d'Oliver Proudlock, Hugo Taylor, Millie Mackintosh ou encore Jamie Laing. Il y avait aussi David Matthew, le père de James et Spencer, qui a fait l'objet il y a quelques semaines d'accusations de viol, qu'il dément catégoriquement. C'était la première fois depuis l'émergence de ces allégations que Pippa Middleton pouvait être vue en présence de son beau-père.

Perçu, au moment du mariage de son frère et de Pippa le 20 mai 2017, comme le vilain petit canard en raison de son pedigree très télé-réalité et sa réputation sulfureuse de tombeur, Spencer Matthews semble en passe de se racheter une conduite. Il a abandonné son style de vie de fêtard et a arrêté l'alcool pour s'entraîner à l'Iron Man, désireux de ne plus être le centre de l'attention pour de mauvaises raisons et de donner un meilleur exemple à son fils à naître. Cet ancien bourreau des coeurs a également affirmé que jamais il ne sera infidèle à son épouse. "Les choses changent", a-t-il sobrement résumé concernant ces bonnes résolutions.

Il n'a toutefois pas pu s'empêcher de marquer le coup sur Instagram en partageant une photo le montrant en train de mettre la main aux fesses de sa chère et tendre. Laquelle, de son côté, a publié plusieurs images en vantant la piscine de ballons et les gâteaux.