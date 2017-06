Pippa Middleton et James Matthews, jeunes mariés : leur lune de miel sans fin

A mariage de millionnaires, lune de miel de millionnaires ! Deux semaines après leurs noces célébrées le 20 mai 2017 entre l'église d'Englefield et le jardin des Middleton à Bucklebury, Pippa Middleton (33 ans) et James Matthews (41 ans), désormais mari et femme, ne semblent guère pressés de retrouver la campagne anglaise du Berkshire - ni les rues de Londres.

Dans la foulée de son mariage grand luxe, le couple s'est offert un voyage de noces pas vraiment économique, ni en budget, ni en kilomètres. Patron d'un prospère fonds d'investissement qu'il a lui-même créé, James Matthews a de quoi offrir à sa belle, dont les parents sont eux-mêmes devenus millionnaires grâce à leur entreprise Party Pieces, tout ce qu'elle peut désirer.

Ainsi, après une semaine de rêve dans un atoll de la Polynésie française, au sein du resort eco-friendly The Brando, Pippa Middleton et son époux ont continué à traverser le Pacifique Sud pour poursuivre leur escapade amoureuse en Australie. Ils y ont brièvement visité Sydney (le 31 mai, on pouvait toutefois les y voir en plein jogging avec un coach personnel) avant de traverser tout le pays pour s'enfoncer au coeur du parc national de Kakadu, le plus grand parc naturel australien, au nord. Un site exceptionnel, classé depuis 1981 au patrimoine mondial de l'Unesco, où les amoureux ont pu observer une faune incroyable - notamment des crocodiles - et découvrir des décors majestueux tout en profitant du confort d'un complexe de luxe coupé du monde à Bamurru Plains, sans Internet, ni télévision, ni réseau de téléphonie mobile. Une nuit y coûte environ 1 200 euros, sans compter le prix des excursions, l'endroit étant réputé pour ses safaris.

Une belle lune de miel... qui a un prix

Dimanche 4 juin 2017, Pippa Middleton et James Matthews ont refermé ce chapitre de leur lune de miel, aperçus main dans la main sur le tarmac de l'aéroport de Darwin à la descente d'un avion charter, avant d'embarquer sur un vol pour Perth. Direction la Côte Ouest pour la suite des aventures. Leur programme demeure un mystère, mais la région ne manque pas d'attraits, entre ses immenses plages, le quartier historique de Fremantle, le fleuve, l'île de Rottnest en face, les vignobles...

Repérés lundi à nouveau à l'aéroport de Perth, Pippa a lâché quelques mots à des journalistes de la chaîne australienne Channel Nine News : "Nous passons des moments merveilleux, merci", a-t-elle simplement déclaré.

A l'orée de ce nouvel épisode du voyages de noces, la facture était déjà estimée à quelque 120 000 livres sterling (près de 140 000 euros), entre vols, hébergement, repas dans des restaurants étoilés et garde-robe. Ce qui a valu à cette "honeymoon" (lune de miel) d'être rebaptisée "moneymoon" ("money" : argent). La grande vie pour Pippa.