Pippa Middleton et son fiancé : Dîner avec Kate et William avant le mariage

Dans un mois et demi, Pippa Middleton sera une femme mariée. Le 20 mai 2017, la fille cadette de Michael et Carole Middleton, âgée de 33 ans, épousera son compagnon James Matthews, 41 ans, directeur d'un fonds d'investissement qui lui a demandé sa main à l'été 2016, propulsant leur relation de longue date (une amitié doublée d'un flirt passager) à un autre niveau.

A quelques semaines de la cérémonie annoncée très intime et privée, qui aura lieu en la petite église rurale St Mark à Englefield dans le Berkshire, tout près de la demeure familiale des Middleton où se dérouleront dans la foulée les festivités, Pippa et James organisaient vendredi soir (1er avril) un dîner pré-mariage dans la coquette maison de ville du futur marié qu'ils partagent dans le quartier de South Kensington.

Kate Middleton et le prince William y étaient naturellement conviés - le Daily Mail a même publié des photos de leur arrivée décontractée, la duchesse de Cambridge portant une robe à fleurs Somerset by Alice Temperley (quelques jours après avoir rayonné en dentelle dans une création Temperley London, marque de la même créatrice - et ont pu côtoyer certains proches de leur futur beau-frère, qu'ils connaissent déjà très bien. Notamment Spencer Matthews : le sulfureux petit frère (27 ans) de James Matthews, vedette de télé-réalité outre-Manche dans le programme Made In Chelsea, était bel et bien présent, lui dont la participation à ce mariage très attendu a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il se dit qu'il n'a pas pu participer au récent enterrement de vie de garçon de son frère en raison du tournage de l'émission The Jump, compétition de sports d'hiver entre people qu'il a d'ailleurs gagnée. Benjamin de la fratrie Middleton, James Middleton (29 ans), qui est ami avec Spencer depuis plusieurs années, était aussi de la partie, a contrario de leurs parents.

Ancien pilote de course automobile de haut niveau (il courut notamment en Formule 3, antichambre de la F1, et remporta en 1994 le British Formula Renault Championship), David Matthews pouvait également compter sur la présence de sa mère, Jane Parker, fille d'un architecte de renom. Charlotte Griffiths, chroniqueuse mondaine aguerrie qui s'est fait l'écho de ce dîner, n'a en revanche pas précisé si son père David Matthews, riche propriétaire terrien qui possède par ailleurs l'Eden Rock de Saint-Barthélemy où Pippa et lui ont déjà passé de bons moments, était présent. James Matthews, qui dirige le fonds d'investissement Eden Rock Capital Management, a perdu son autre frère, Michael, en 1999, décédé lors de l'ascension de l'Everest.

La soirée s'est terminée à une heure respectable, un peu avant minuit. Un rassemblement discret et calme avant les choses sérieuses.