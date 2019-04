Pippa Middleton : Le mariage de son ex copié sur celui d'Harry et Meghan Markle

Un an après le mariage du prince Harry et Meghan Markle, une nouvelle union royale va être célébrée au château de Windsor au mois de mai 2019. Après quatre ans de romance, Lady Gabriella Windsor, la fille du prince Michael de Kent (cousin germain de la reine) va épouser Tom Kingston, ex-petit ami présumé de Pippa Middleton.

Après l'annonce des fiançailles en septembre dernier, le Britannique de 40 ans va donc officiellement rejoindre la famille royale en mai prochain. Comme Meghan Markle et Harry, puis la princesse Eugenie et Jack Brooksbank, Lady Gabriella et Tom Kingston vont se marier à la chapelle St George de Windsor, en présence de la reine. Puisque la mariée n'est que 51e dans l'ordre de succession au trône, et libre de tout devoir royal, la cérémonie sera célébrée en privé. Autre point commun avec le mariage du prince Harry, une réception de 400 personnes se tiendra à Frogmore House le soir.

Ancien négociateur dans les prises d'otages à Bagdad au début des années 2000, Tom Kingston travaille aujourd'hui dans la finance. Et pour compléter ce CV impeccable, il aurait tout du gendre idéal : "Sa grande réussite est qu'aucune de ses ex-petites amies n'a de reproche à lui faire, a confié un ami. Même quand c'est fini, elles continuent de l'apprécier. C'est un gentleman, le genre de type que vous voulez présenter à votre mère." Parmi ses ex-conquêtes, il aurait flirté avec Natalie Hicks-Lobbecke, ex-petite amie présumée du prince William, mais surtout Pippa Middleton.

Selon le Daily Mail, la petite soeur de Kate Middleton aurait fréquenté Tom Kingston en 2013, avant d'épouser James Matthews quatre ans plus tard. Le duo avait notamment été aperçu, tout sourire, au festival de Cheltenham ou lors d'un dîner dans un restaurant chic de Londres. Même si cette idylle n'aurait pas duré longtemps, il semble qu'il n'y a aucune rancune entre eux puisque le Britannique de 40 ans figurait parmi les invités du mariage de Pippa Middleton au printemps 2017. Une cérémonie à laquelle il avait assisté en compagnie de sa future épouse, Lady Gabriella Windsor.