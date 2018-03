Pippa Middleton : Son beau-père mis en examen pour viol sur mineure

Moins d'un an après leur mariage, coup de massue pour Pippa Middleton et James Matthews : David Matthews, père du mari de la soeur de Kate, a été mis en examen pour "viol sur mineure par personne ayant autorité", selon des révélations de la radio française Europe 1 vendredi 30 mars 2018, confirmées par l'AFP.

En pleine effervescence à l'approche du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, nos confrères de la station de la rue François Ier indiquent que le beau-père de Pippa Middleton a fait cette semaine l'objet d'une garde à vue à Paris. La Brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire parisienne a ainsi entendu mardi David Matthews, 74 ans, au sujet d'une plainte déposée en 2017 par une nièce, dénonçant des faits qui seraient survenus à la fin des années 1990, en 1998-1999. La garde à vue a débouché sur la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire, jeudi, de l'homme d'affaires, propriétaire du luxueux hôtel Eden Rock St Barths à Saint-Barthélemy et titulaire du titre de courtoisie de Lord Glen Affric.

Fils aîné de David Matthews et sa femme Jane, James Matthews, 42 ans, patron à Londres du fonds d'investissement Eden Rock Capital Management, a épousé le 20 mai 2017 Pippa Middleton, 34 ans, lors d'une cérémonie à Englefield dans le Berkshire, suivie d'une réception dans le parc de la résidence de la famille Middleton à Bucklebury. Ancien pilote de course automobile auréolé de quelques titres, il est le frère aîné de Spencer Matthews, une figure de la télé-réalité outre-Manche, et de Michael Matthews, qui a péri en 1999 dans le massif de l'Everest quelques heures après être devenu le plus jeune Britannique à en atteindre le sommet.