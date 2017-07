Pippa Middleton : Ultra-décolletée mais recalée à Wimbledon

Après une première apparition remarquée dans les tribunes du tournoi de Wimbledon, Pippa Middleton, a voulu élever le niveau pour apporter son soutien lundi 10 juillet 2017 à la coqueluche du public britannique : le tenant du titre Andy Murray. Elle n'a qu'en partie réussi...

Cinq jours après sa première visite, fraîchement rentrée de sa longue lune de miel avec son époux James Matthews, dans cette édition 2017 du tournoi londonien du Grand Chelem, la soeur de la duchesse de Cambridge a fait sensation dès son arrivée au All England Lawn Tennis & Croquet Club, les photographes présents aux abords du court central ne manquant pas d'immortaliser sa tenue du jour : exit le col polo bien fermé de sa robe en crochet Self Portrait, hello le décolleté décomplexé !

Peu coutumière des décolletés audacieux, Pippa, 33 ans, s'aventurait avec succès sur ce terrain, s'affichant dans une robe vert pastel de la marque Tephi dévoilant très estivalement ses épaules bronzées et ses jambes galbées. Côté look, son offensive de deuxième semaine était un succès. En revanche, elle s'est aussi fait remarquer pour être arrivée très en retard et s'être trouvée exclue de la loge royale, privilège dont elle ne manque pas de jouir chaque année !

Est-ce sa séance d'habillage qui lui a fait perdre trop de temps ? Toujours est-il que la jeune mariée a manqué l'essentiel du match d'Andy Murray, victorieux en trois sets du Français Benoît Paire, et a dû s'installer à l'écart de la fameuse royal box, qui compte 74 sièges. Egalement présente, sa mère Carole Middleton a elle aussi été évincée, même si elle avait pour voisine immédiate la papesse de la mode Anna Wintour. Les deux femmes ont en commun leur amitié avec Roger Federer, et Carole n'a pas manqué de jouer de ses relations pour pouvoir accéder lundi au court central : la mère de la duchesse de Cambridge a été surprise en train de demander à Mirka Federer, l'épouse du Suisse, s'il ne lui restait pas deux places en rab pour Pippa et elle !

Finalement, même hors de la loge royale (dont certains détracteurs s'insurgent qu'elles y aient accès), c'était déjà une chance qu'elles soient sur le central...