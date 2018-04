Pippa Middleton: Une autre plainte pour viol contre son beau-père David Matthews

Accusé du viol d'une nièce mineure (15 ans) au moment des faits dénoncés, qui se seraient produits en 1998 à Saint-Barthélemy et en 1999 à Paris, David Matthews, père du mari de Pippa Middleton, James, est maintenant visé par d'autres allégations du même genre.

Une semaine après le placement en garde à vue et la mise en examen à Paris du beau-père de la soeur de la duchesse de Cambridge, la presse britannique révèle une seconde affaire. La police du South Yorkshire a été saisie d'une enquête, a révélé le tabloïd The Sun, suite à une plainte émanant d'une femme qui dit elle aussi avoir été violée, dans les années 1980, par l'homme d'affaires, propriétaire depuis 1995 avec son épouse Jane du luxueux hôtel Eden Rock, St Barths sur l'île de Saint-Barthélemy. Aucune autre précision n'a été apportée et David Matthews, qui dément catégoriquement les accusations formulées à son encontre, reste, pendant toute la durée des investigations, présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

Un "complot" vengeur ?

Dans le cadre de la première affaire, le beau-père de Pippa Middleton, âgé de 74 ans, avait été appréhendé mardi 27 février 2018 par les autorités françaises à l'aéroport d'Orly et placé en garde à vue pendant 48 heures, avant d'être mis en examen pour "viol sur mineure par personne ayant autorité" à la suite d'une plainte déposée en 2017 à Paris. Dans l'entourage du multimillionnaire, qui a fermement nié les faits, on parle de vengeance, de complot et de manoeuvre destinée à l'humilier ainsi que son clan. David Matthews a été libéré sous caution et il est libre de ses mouvements, mais devrait revenir à Paris pour les besoins de l'instruction.

Désormais âgée de 35 ans, la plaignante, quant à elle, aurait confié à la Brigade de la protection des mineurs, qui a recueilli sa plainte, avoir été "choquée et dégoûtée" par les incidents : "Après-coup, j'ai eu l'impression que c'était de ma faute. J'ai développé des sentiments de dégoût envers moi-même, j'avais l'impression de ne plus rien valoir", aurait-elle déclaré.

Après avoir grandi entouré de voitures et travaillé comme mécanicien dans le garage de son père, David Matthews avait été un temps pilote automobile (son fils James, le mari de Pippa, suivit d'ailleurs le même chemin, avec un passage remarqué en Formule 4) avant de faire fortune en bâtissant son empire dans le même secteur, notamment grâce à un réseau de concessions. Marié une première fois avec Anita Taylor, elle-même pilote et qui lui donna une fille, Nina, il avait épousé en secondes noces l'artiste Jane Spencer Parker, avec qui il a eu trois fils : James, Michael, qui s'est tué à 22 ans dans le massif de l'Everest, et Spencer, plus jeune de 13 ans et qui s'est illustré en télé-réalité outre-Manche.