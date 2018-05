Pippa Middleton enceinte : Début de baby bump à Roland-Garros avec son mari

Le 22 avril 2018, The Sun et le Daily Mail annonçaient en fanfare la première grossesse de Pippa Middleton, information qui n'a pas encore été officialisée par la principale intéressée. Mariée depuis mai 2017 au trader londonien James Matthews (42 ans), la petite soeur de Kate se prépare aujourd'hui à concrétiser ses rêves d'enfant. "Elle est folle de joie. Pippa et James ont toujours voulu des enfants. Ils ont bien profité des premiers mois de leur mariage et ils sont prêts à étendre leur famille", avait confié une source proche.

Un mois après les révélations de la presse, c'est une future maman épanouie qui est réapparue à Paris à l'occasion des Internationaux de France. Dimanche 27 mai, c'est lors de son arrivée dans les tribunes de Roland-Garros que la jeune femme de 34 ans a attiré l'attention des caméras. Venue au bras de son mari, Pippa était vêtue d'une robe imprimée Ralph Lauren qui ne cachait plus rien de son petit baby bump, surtout lorsqu'elle était en position assise. Radieuse, elle s'était accordée avec son époux en se coiffant d'un panama, observant le match qui opposait la Britannique Johanna Konta (4-3) face à Kazakhe Yulia Putintseva (6-6).

Le 19 mai dernier, Pippa Middleton et James Matthews figuraient parmi les nombreux convives du mariage du prince Harry et de Meghan Markle en la chapelle St. George à Windsor. Vêtue d'une robe vert pâle de la maison The Fold, la belle-soeur du prince William n'avait encore rien laissé paraître de sa grossesse. Selon le Daily Mail, son accouchement est attendu pour le mois d'octobre.