Pitch Perfect : Coming out de l'un des acteurs

Ben Platt s'apprête à sortir, le 29 mars prochain, son premier disque solo intitulé Sing to Me Instead. Il s'est exprimé sur ce projet, grâce auquel on apprend qu'il est homosexuel, auprès du site People.

"C'est effrayant. C'est complètement moi. Je vais me livrer et partager sans aucun filtre, ne pas me cacher derrière un personnage ou des mots. Mais j'adore ce sentiment. Si je devais écrire sur les gens que j'aime, je n'allais pas prétendre qu'il n'y avait pas d'hommes juste parce que je n'en avais jamais parlé avant", a-t-il confié. Ainsi, on découvre que l'acteur de Pitch Perfect, qui a enregistré douze chansons autour de sa vie amoureuse, est homosexuel. Il décrit son album comme "un manège à sensations fortes qui est un mélange de toutes les relations que j'ai pu avoir".

Deux clips, réalisés par Nick Lieberman, vont portés l'album : Bad Habit et Ease My Mind. Dedans, on retrouve l'acteur ouvertement homosexuel Charlie Carver, dans le rôle du l'amant de Ben Platt.

L'artiste ira en tournée dès le 3 mai pour défendre son album. Il est aussi attendu dans la nouvelle série de Netflix, The Politician.