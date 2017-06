Pixie Geldof mariée : La fille de Bob a dit "oui" à son chéri musicien

Deux ans après le remariage de son père Bob avec Jeanne Marine, c'est au tour de Pixie Geldof de se faire passer la bague au doigt. Selon les informations du tabloïd The Sun (photos à l'appui), la it-girl de 26 ans a épousé son compagnon de longue date, le musicien George Barnett (28 ans), lors d'une cérémonie organisée samedi 17 juin à Majorque.

En couple depuis cinq ans et fiancés depuis un an et demi, les tourtereaux avaient convié à la noce plusieurs de leurs proches célèbres : Harry Styles avait assuré le déplacement jusqu'en Espagne, à l'instar d'Alexa Chung et de Daisy Lowe, toutes deux choisies pour être demoiselles d'honneur. Vêtues de robes roses, les deux jolies plantes ont d'ailleurs attiré l'attention des paparazzi au côté de Bob Geldof, quelques instants avant le début de la cérémonie.