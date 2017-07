Pixie Lott : Maillot échancré et sourire radieux avec son fiancé à Ibiza

L'heure des vacances a sonné pour Pixie Lott. Comme elle l'a révélé sur son compte Instagram, la pétillante jurée de The Voice Kids UK a momentanément délaissé son fauteuil rouge pour mettre le cap vers l'Espagne, direction Ibiza.

Jeudi 20 juillet, l'interprète du tube Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) a ainsi attiré l'attention des paparazzi lors d'une journée farniente à la piscine de son hôtel. Et visiblement, les vacances riment avec le dicton "plus on est de fous, plus on rit" pour la star de 26 ans. Sublime, Pixie Lott était effectivement entourée de nombreux amis mais aussi de sa grande soeur, Charlie-Ann (29 ans). Le fiancé de la jeune femme, le mannequin Oliver Cheshire (29 ans également), était aussi présent.

Vêtue d'un maillot de bain échancré qui moulait sa fine silhouette, Pixie Lott avait pris soin de parfaire son look. Cheveux relevés en un chignon au-dessus de la tête, parée de ses plus belles lunettes de soleil, elle était au top pour profiter de la buena vida.

Sur Instagram, elle a par ailleurs publié les premiers clichés de son séjour, bien déterminée à fair pâlir d'envie ses fans. C'est gagné !