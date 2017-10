Plan B : Perte de poids, nouveau style... L'incroyable métamorphose du chanteur

En 2010, Plan B connaissait le succès international avec la sortie du tube She Said, extrait de son deuxième album studio intitulé The Defamation of Strickland Banks. Après cinq années d'absence, le chanteur de 34 ans marque aujourd'hui son grand retour sur le devant de la scène musicale avec la parution de Heartbeat. Son prochain opus, Heaven Before All Hell Breaks Loose, est par ailleurs attendu dans les bacs pour le mois d'avril 2018.