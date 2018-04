Plastic Bertrand grand-père pour la 1re fois à 64 ans... Ça plane pour lui !

En décembre 2016, Plastic Bertrand admettait qu'il était encore "bien trop jeune" pour devenir grand-père. Un an plus tard, l'inépuisable star de la chanson a visiblement gagné en maturité car c'est désormais chose faite !

Dans un entretien accordé cette semaine à nos confrères d'Ici Paris, le célèbre interprète du tube Ça plane pour moi a révélé que son fils Lloyd (né en 1980) était devenu papa pour la première fois. "Je suis grand-père depuis deux mois grâce à mon fils ! D'une petite-fille magnifique dont je suis complètement fou et qui s'appelle Izia. La vie est tellement bien faite !", a-t-il joyeusement glissé. Avec son épouse Évelyne, l'artiste belge est également papa de Joy (née en 1983). Aucun doute qu'il ne manquera pas de faire une annonce similaire si jamais elle venait à fonder un jour sa propre famille.

Comblé dans sa vie de famille, Roger Jouret (de son vrai nom) est également épanoui dans sa carrière. Outre la tournée Stars 80, le chanteur de 64 ans continue d'enregistrer de la musique et d'assurer ses "propres spectacles", lui qui ne tient jamais en place. "J'ai toujours beaucoup tourné et pas seulement en France car Ça plane pour moi [sorti en 1977, NDLR] est connu dans le monde entier. Je chante en Australie, au Canada, en Espagne, en Allemagne", a-t-il expliqué. Pensait-il toujours surfer sur la vague du succès, plus de quarante ans après la sortie de son tube ? "Je n'y pensais pas au moment où on a sorti la chanson. C'est vrai que faire danser et chanter le public comme ça, à 60 ans passés, c'est génial !", a-t-il concédé.

Sans oublier que Ça plane pour moi est régulièrement choisie pour être reprise dans des films, de "vrais cadeaux", comme il le dit si bien. Ces dernières années, la chanson a notamment figuré dans la bande originale du Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio (2013) et plus récemment dans Rock'n'Roll (2016), dernier film de Guillaume Canet. Une pépite de la chanson qui a encore de beaux jours devant elle...